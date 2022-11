Altro che “Tassa Amazon” | la tassa del Governo sulle consegne online colpisce i più piccoli

(Di domenica 20 novembre 2022) IlMeloni, all’interno della nuova legge di Bilancio, sta pensando di introdurre unaverde per chi usa veicoli inquinanti per ledei prodotti a domicilio. La chiamanoTax, ma è tutt’che unacontro....

Calciomercato.com

Ci sono molti aspetti del panorama storico e politicoparlano didel solo merito, edistinguono decisamente la capacità di guida di un partito, di una nazione e di una cultura da un'attitudine manageriale Sullo stesso argomento: Stefano Bonaccini ci ...C.) riferiscei pedagoghi romani si affidavano soprattutto alla classica tirata d'orecchie, ma sappiamo anchefin dall'antichità uno dei mezzi più utilizzati fu quello, senz'più ... Altro che Qatar, quando ai Mondiali c'era Italia-Ecuador: il 2002, i gol di Vieri, il Trap e lo spauracchio De La Cruz Lerici – Luminarie sì. Luminarie no. Il consigliere di minoranza Bernardo Ratti ha chiesto al consiglio comunale di Lerici di spegnere le luci natalizie, o quantomeno ridurle al limite, «come segnale, ...Il consigliere Lombardi: “E’ un lascito dell’Opera nazionale pensioni, deve restare al Comune”. Ma in Consiglio la maggioranza ha respinto l’invito a ...