(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) –700sono statinei territori liberati delledi Kharkiv, Donetsk e Kherson. Lo riferisce il Kiev Independent, che cita il procuratore generale Andriy Kostin, secondo cui il 90% dei corpi è di vittime civili. USA – L’invasione russa dell’“offre un’anteprima di un possibile mondo di tirannia e disordini in cui nessuno di noi vuole vivere, ed è un invito a una sempre maggiore insicurezza con l’ombra della proliferazione nucleare”. E’ il monito lanciato dal segretario alla Difesa americano Lloyd Austin nel suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Halifax, in Canada, durante il quale ha avvertito che “i colleghi autocrati di Putin ci guardano, e potrebbero concludere che ottenere armi nucleari darebbe loro una licenza di caccia. E questo ...

Adnkronos

Sono oltre 700 i corpi ritrovati nelle zone liberate indi Kharkiv, Donetsk e Kherson, riferisce il Kyiv Independent, senza fornire ulteriori ...Kostin secondo cui quasi il 90% dei corpi...... perchè su molti oggetti estraneinell'area 'sono state trovate tracce di esplosivi'. Così ... E' possibile che la guerra arrivi alla sua fine prima che l'riesca a liberare tutti i ... Ucraina, trovati oltre 700 cadaveri in regioni liberate La guerra è cominciata a febbraio, in pieno inverno, e non si fermerà». L’ambasciatore di Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, prevede un altro inverno di passione. E di controffensiva.(Adnkronos) - Oltre 700 cadaveri sono stati trovati nei territori liberati delle regioni di Kharkiv, Donetsk e Kherson. Lo riferisce il Kiev Independent, che cita il procuratore generale Andriy Kostin ...