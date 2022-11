Traffico Roma del 19-11-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente nella galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico chiusi tutti gli accessi forti ripercussioni per la circolazione in via Trionfale in via della Pineta Sacchetti via Mario Fani e altre strade dell’aria altro incidente sul viadotto della Magliana in direzione Fiumicino ci sono a partire dalla Colombo sul raccordointenso e code a tratti in carreggiata esterna tra l’ardeatina e la diramazioneSud disagi nella zona est della capitale a causa dei danni provocati dal maltempo diverse le strade allagate sulla Tiburtina tra 7 ville e la A1Firenze ci sono file in entrambe le direzioni partito alle 15:30 da piazza dell’esquilino un corteo che raggiungerà a Piazza della Madonna di Loreto ...