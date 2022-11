Rapina in un ristorante a Sant’Antimo | indagini dei Carabinieri

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera poco prima delle 22 adella locale tenenza sono intervenuti, allertati dal 112, in via Appia dove poco prima due persone con passamontagna avevanoto unetnico prendendo l’incasso. Uno deitori pare fosse armato di fucile. Nessun ferito.in corso da parte dei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

