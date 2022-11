Qatar 2022 | Infantino | «Il Qatar diventerà un esempio di integrazione come la Svizzera»

Le parole di David Trezegue sui mondiali: "Messi meriterebbe di chiudere con una Coppa del Mondo, servirebbe al paese" David Trezeguet ha detto la sua sui suoi favoriti per i Mondiali di. Di seguito le sue parole a Sportweek. "La Francia è la squadra con più alternative in attacco. Resta una delle favorite, ...Quella che parte domani insarà anche la prima edizione della storia dei Mondiali con l'applicazione del fuorigioco semiautomatico. La tecnologia in questa stagione è stata già applicata nelle partite della prima fase di ...Come c’era decisamente da aspettarsi, i Mondiali in Qatar non sono ancora iniziati ma il mondo calcistico (e non) sta già sommergendo di critiche sia il paese ospitante, sia la FIFA, sia per motivazio ...Il nuovo villaggio per i tifosi dei Mondiali del Qatar 2022 sorge vicino all'aeroporto di Doha. Il lotto isolato è stato ricoperto con un tappeto di erba verde artificiale su cui sono state poste le ...