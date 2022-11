Pentathlon | Europei U24 2022 | quarto Federico Alessandro | ottava Alice Rinaudo

(Di sabato 19 novembre 2022) Si sono disputate oggi, sabato 19 novembre, le finali individuali degliU24 dimoderno: a ZielonaGora-Drzonkow, in Polonia, l’Italia ha ottenuto ilposto nella gara maschile cone l’ottavo in quella femminile conquali migliori risultati. Nella finale maschile successo dell’ucraino Yuriy Kovalchuk, primo con 1517 punti, davanti ai tedeschi Moritz Klinkert, secondo con 1514, e Marc Spletzer, terzo con 1508.(Aeronautica Militare) si classifica alposto a quota 1508, infine termina 14° Stefano Frezza (Aeronautica Militare) con 1443. Nella finale femminile oro alla spagnola Laura Heredia Vives con 1429 punti, ...

