Papa Francesco incontra i parenti del Piemonte | a Portacomaro il pranzo per i 90 anni della cugina

(Di sabato 19 novembre 2022) 'È un momento importante ed emozionante - ha dichiarato in un messaggio di benvenuto alil presidente delAlberto Cirio - per tutta la nostra comunità, perché questo è un viaggio nel ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche: tra Kiev e Mosca la pace è possibile, ma bisogna smilitarizzare i cuori Le ...E il Piemonte è felice, onorato e orgoglioso di poter dire abentornato a casa'. 'La venuta del Santo Padre è un evento straordinario che ha messo in campo tantissime energie e ha ...Papa Francesco incontra i cugini piemontesi. A Portacomaro, piccolo borgo dell'astigiano, Bergoglio pranzerà nella casa di sua cugina Carla Rabezzana che compie 90 anni e riunisce il ramo piemontese d ...Ripercorriamo le vicende che hanno portato Oltreoceano i nonni e il padre di Francesco. Come loro altri due milioni di piemontesi ...