MIDJOURNEY è l’app scaricata da tutti gli utenti iPhone | ma cos’è davvero e a cosa serve?

Leggi su computermagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Una nuova applicazione sta prendendo piede nello store digitale di Apple, ottenendo un successo talmente enorme da far accapponare la pelle anche ai servizi già presenti da molto più tempo. Che sia un caso? No, in realtà vi è un motivo dietro che non conosciamo e che dovremmo approfondire.è un algoritmo geniale – Computermagazine.itSapere il finale di un gioco ancor prima che esca? Santa Monica Studios, come sappiamo molto bene, ha lanciato in via ufficiale God of War: Ragnarok, nonché un titolo estremamente atteso da. Anche noi non vedevamo l’ora di vederlo sul mercato dei videogiochi dato che le aspettative erano molto alte, e lo sono pure ora fra le altre cose. Per cui, visto e considerato che non potevamo che essere elettrizzati all’idea, chiedere ad una IA come sarebbe stato il finale del gioco avrebbe potuto ...