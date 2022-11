Manovra | Meloni annuncia su Facebook | lunedì Cdm con importanti iniziative

(Di sabato 19 novembre 2022) “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella Legge di Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei Ministri che avrà luogo, condel Governo”. Lo scrive sula premier, Giorgia. “Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese – ha aggiunto – con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

