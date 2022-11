“Ma l’ha fatto davvero” GF Vip 7 | clamoroso errore di Sarah Altobello | le immagini

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Incredibile episodio al GF Vip 7.ha commesso una gaffe pazzesca, che hail giro della rete in pochissimo tempo. Nel corso di una sua conversazione con la coinquilina Oriana Marzoli, quando hanno iniziato a toccare un argomento privatosi è un po’ alterata e dalla sua bocca è uscita una frase inaspettata, anzi precisamente una parola che ha lasciato di stucco migliaia di follower. Il filmato è stato commentato da moltissima gente, che ha posto l’accento sull’della vippona. Ma al GF Vip 7 non c’è stato spazio solo pere la sua gaffe. Nelle scorse ore ha perso letteralmente le staffe Giaele De Donà, che se l’è presa con Antonino Spinalbese: “Mi viene a dare a me della maleducata, ma se mi dice sempre che sono dolce. ...