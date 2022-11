LIVE Djokovic-Fritz 7-6 6-5 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | il serbo recupera il break e si assicura il tie-break

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI RUUD-RUBLEV DALLE 21.00 15-0 Ottima prima. 6-5 Situazione ribaltata totalmente:sbaglia con il rovescio e deve servire per rimanere in partita. 40-15 Chiude con lo schiaffone di dritto. 30-15 Altro servizio vincente. 15-15 Ottima prima. 0-15 Sbaglia con il rovescio. 5-5 CONTRO! Ilha ritrovato il compasso, costringendoall’errore endo il servizio. 30-40 PALLA! Che errore per, che affossa il rovescio a due passi dalla rete, conormai ...