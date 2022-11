Lab | Poker & Final Four

MessinaToday

Dinamo: Magrì 2, Poggenwisch 4, Esteche 2, Sjostrom 6, Lindblom 12, De Miranda 11, Berdun 11, Quaranta 4, Uras. All. Bisin FINAL FOUR COPPA ITALIA C'è il primo verdetto dell'annata, quello ...12 i punti regalano alla Qualisil dominio incontrastato ed un primato che detiene sin dall'inizio del Campionato, raggiunto grazie alle quattro vittorie consecutive. Ora, però, archiviata l'... Giovanile regionali: Fair Play a punteggio pieno, doppiette New Eagles e JSL TagsDinamo LabLa Dinamo LAB è matematicamente qualificata alle Final Four di Coppa Italia, uno storico traguardo per la società biancoblu che ...