Incidente sulla A1 con tre veicoli coinvolti | 2 km di code

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPoco prima delle 5:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli a causa di un, avvenuto all’altezza del km 649, che ha visto coinvolte tre automobili. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli, inoltre si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Ceprano in direzione Napoli. Agli utenti in viaggio verso Napoli, si consiglia di anticipare l’uscita a Frosinone, percorrere la SR 156 dei Monti Lepini, proseguireSS6 Casilina per poi ...