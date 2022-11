Guida al Gruppo D

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 19 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo, che metteremo in cima ad ogni pezzo sul Mondiale, abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Il girone della squadra campione in carica, la Francia, con una sua ex-colonia, la Tunisia, che sarebbe probabilmente disposta a perdere male le altre due partite pur di toglierle qualche punto, e quella Danimarca che i francesi avevano nel girone sia nel Mondiale vinto in casa nel 1998 che nell’Europeo successivo sempre vinto nel 2000 e persino nell’ultimo Mondiale vinto del 2018 (bei ricordi), ma che più di recente, in questo stesso 2022, è stata capace di batterla due volte di seguito in Nations League. La quarta squadra del girone D, l’Australia, sembra essersi imbucata a una festa in cui non conosce nessuno e, in tutta franchezza, sembra esserci andata come l’agnello ...