F1 GP Abu Dhabi 2022 | Verstappen | “Contento per la pole | domani sarà una bella battaglia”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Maxha commentato a caldo laposition conquistata nel GP di Abu, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1: “E’ stata una qualifica di alti e bassi. Siamo partiti bene, poi nel Q2 abbiamo pasticciato un po’ ma non so il perché. Il Q3 invece è stato più normale. C’è stato uno spavento alla fine, quando si è spento tutto prima dell’ultimo tentativo ed abbiamo dovuto riavviare tutto. Poi per fortuna è andata bene. Sono, anche perché entrambe le macchine sono in prima fila. Vogliamo vincere e far sì che Perez arrivi secondo“. L’olandese ha poi aggiunto: “Si tratta di un ottimo punto di partenza per. Oggi è andata in modo fantastico, mauna. ...