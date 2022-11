Esplosione in un gasdotto vicino a San Pietroburgo

(Di sabato 19 novembre 2022) Un’si è verificata in unnella regione di Leningrado, a pochi chilometri da San, i vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio scoppiato in seguito alla deflagrazione tra Berngardovka e Kovalevo, ha dichiarato il governatore Alexander Drozdenko su Telegram, citato dall’agenzia di stampa statale russa Ria novosti. Secondo Drozdenko non c’è alcuna minaccia per la popolazione, nessuno è rimasto ferito, al momento si stanno accertando le cause dell’. La pressione sulprincipale al momento è stata ridotta. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

2022 - 11 - 19 15:11:27in unvicino a San Pietroburgo Un'si è verificata in unnella regione di Leningrado, a pochi chilometri da San Pietroburgo, i vigili ...Secondo Drozdenko non c'è alcuna minaccia per la popolazione, nessuno è rimasto ferito, al momento si stanno accertando le cause dell'. La pressione sulprincipale al momento è ...Un’esplosione si è verificata in un gasdotto russo nella regione di San Pietroburgo. La deflagrazione è stata avvertita anche nella città russa, da dove arrivano diverse testimonianze filmate ...A Kiev è arrivato a sopresa per una visita il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. Zelensky: "Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace" ...