Eriksen | «L’Inter è un buon club e mi è dispiaciuto andarmene | ma…»

(Di sabato 19 novembre 2022) Christian, centrocampista del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del suo passato con la maglia delChristian, centrocampista del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del suo passato al. PAROLE – «Ho amato il mio tempo in Italia e mi sarebbe piaciuto rimanerci. Il mio obiettivo era tornare in Italia. Ma non si poteva fare.è une mi è, ma questo è il calcio. L’Italia emi hanno dato dellee sensazioni e la mia famiglia stava benissimo a Milano. Nelmi trovavo molto bene.resta un posto speciale per me». L'articolo proviene da Calcio News ...

