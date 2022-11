Ucraina | Conte a La7 | “Iniziativa di pace non va delegata a Zelensky Siamo sull’orlo del baratro | serve maggiore prudenza”

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Dopo 9 mesi vedo che l’unica strategia perseguita è l’escalation militare: credo che sia una prospettiva molto pericolosa e un’insidia che stiamo toccando con mano. Per questo, anche interpretando il pensiero dei 100 mila cittadini che sono venuti alla marcia della, che chiediamo di avviare un negoziato per la“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dal leader del M5s Giuseppesul conflitto in. E aggiunge: “L’episodio del missile ucraino in territorio polacco ci racconta chedi un: io dico che nessuno dei leader occidentali può garantirci da un rischio di deflagrazione nucleare. Gli Usa molto saggiamente hanno assunto un atteggiamento di estrema– conclude – più di altri leader nel ...

Il Fatto Quotidiano

... ha attaccato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. 'Indovinate L'aumento del ... Attualmente sarebbe coinvolto nella guerra della Russia contro l'. Il voto di metà mandato negli ......-, compreso quello concernente l'eventuale invio di forniture militari, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse formulati'. Commenta il parlamentare Pd: 'E' scrittaa' alla. ... Ucraina, Conte a La7: “Iniziativa di pace non va delegata a Zelensky nel mondo occidentale non tutti i leader sono stati così prudenti", ha aggiunto Conte. Per quanto riguarda lo stato attuale del conflitto, l'ex presidente del Consiglio ha precisato: "Noi sin ...Caro Merlo, è il momento, soprattutto per noi di sinistra, di stringerci attorno al presidente della martoriata e gloriosa Ucraina. Su Zelensky si sono infatti gettati come sciacalletti i putiniani it ...