Topolino | Storia di un topo | la recensione del documentario | Nascita di un’icona

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladi: Ladi un, ilche racconta lae la vita creativa dell'iconico personaggio di Walt Disney, portavoce e simbolo di una visione e un impero. Quasi cento anni e non sentirli per un personaggio che è considerato, a giusta ragione, un simbolo della gioia e innocenza dell'infanzia, conosciuto e considerato in tutto il mondo con pari forza e dignità. Parliamo ovviamente di, creatura e creazione artistica di Walt Disney, star di tante produzioni realizzati dagli studi d'animazione dell'autore, ma anche simbolo di tutto il mondo disneyano e, per estensione, di un intero settore dell'intrattenimento mondiale. Quella diè una ...