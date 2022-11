Tensioni Pacifiche | perché Giappone e Corea del Sud si stanno riarmando

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladel Nord ha lanciato questa mattina un missile balistico intercontinentale, atterrando a largo dell’isola di Hokkaido, nel nord del. Si tratta dell’ennesimo lancio da parte della dittatura nordna, dopo le fortissimedi inizio novembre, quando Pyongyang si apprestò a testare venti missili finiti nella zona economica esclusiva di Tokyo e nel Mar Giallo. Ma questa volta non si tratta di una semplice prova missilistica. Il lancio in questione, secondo il ministro della Difesa nipponico, Yasukazu Hamada, avrebbe potuto viaggiare per oltre 15mila chilometri, di fatto raggiungendo anche la terraferma statunitense. E sarebbe proprio questo l’obiettivo del leader nordno. Il 27 luglio, durante il 69mo anniversario dell’armistizio che pose fine alla Guerra di ...