Sampdoria | Ferrero lavora per sciogliere il CdA?

Colpaccio (giornalistico) di calciomercato.it che ha intercettato l' ex presidente dellaMassimoed è riuscito a farlo parlare.per l'occasione, ha lanciato un messaggio allae ai suoi tifosi. Il giornalista chiede all'ex presidente, ma ancora ...Commenta per primo Come successo regolarmente nelle ultime sessioni di calciomercato, laa gennaio dovrà scontrarsi con il famigerato indice di liquidità , che si sommerà ai tanti ..., ...La grande paura dei tifosi della Sampdoria è che l'ex presidente Massimo Ferrero voglia tornare in sella al club di Corte Lambruschini. Il Viperetta infatti in questi giorni è diventato ...Colpaccio (giornalistico) di calciomercato.it che ha intercettato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ed è riuscito a farlo parlare. Ferrero per l’occasione, ha lanciato un messaggio alla ...