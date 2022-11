Rooney risponde a Ronaldo | “Fa fatica ad affrontare la realtà”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non è un periodo facile quello che sta vivendo Cristiano: dopo la parentesi italiana, CR7 ha deciso di tornare in terra inglese, lì dove le sue potenzialità calcistiche hanno iniziato ad esplodere.non è più quello di prima: ha difficoltà con i compagni, con l’allenatore e con la società del Manchester United. Prima della partenza per Qatar, il campione portoghese ha rilasciato un’intervista che ha scatenato diverse reazioni, anche da parte di ex calciatori.dichiarazioni Le parole disuWayne, ex calciatore inglese, ha così risposto a CR7: “L’ho sempre detto, Cristiano è un giocatore fantastico. Lui e Messi sono probabilmente i due migliori giocatori della storia. Non l’ho criticato, quello che ho ...

