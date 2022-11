Robbie Williams | confessioni intime di sua moglie Ayda Field

la Repubblica

L'amore trae Ayda Field è stato svelato al mondo nel 2006. La coppia si è poi sposata quattro anni dopo, precisamente il 7 agosto 2010. Nozze a Beverly Hills, con la primogenita Theodora Rose ...Potrebbero invece esserci i Black Eyed Peas e, secondo The Telegraph. Anche artisti come Patrick Nnaemeka Okorie e J Balvin vengono accostati all'evento. All'inizio di settembre, il ... Mondiali di calcio, Robbie Williams: "Sarebbe ipocrita se non andassi a cantare in Qatar" E lei, pur essendo una celebre attrice e moglie di una popstar globale come Robbie Williams, non ne è esente. Lo ha raccontato nell’ultima puntata del suo podcast “Postcards from the Edge”, in cui ha ...L’Italia lo aspetta a braccia aperte, lui (per ora) si fa vedere soltanto in videochiamata. Robbie Williams racconta il suo nuovo album XXV, con cui celebra i primi 25 anni da solista di una carriera ...