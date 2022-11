Ragazzino di 16 anni morto dopo un malore sul campo di calcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un ragazzo di 16in ospedale a Arezzoesser stato ricoverato d’urgenza per unaccusato suldidi Laterina mentre faceva un allenamento. E’ accaduto giovedì sera. Secondo ricostruzioni il ragazzo avrebbe lamentato dei giramenti di testa improvvisi durante una sessione di allenamenti. La seduta è stata subito interrotta ed è stata chiamata un’ambulanza che ha accompagnato il 16enne all’ospedale ma èal pronto soccorso. Il 16enne abitava a Levanella di Montevarchi (Arezzo) ma giocava per l’Arno Laterina, a una quindicina di chilometri da casa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

il Resto del Carlino

... quando poco più che un, si decise di tesserare questo giovanissimo portiere di Castellammare di Stabia e portarlo a Milanello nella speranza che riuscisse a crescere. L'esordio a 16...... la lontananza dalla famiglia e il percorso di riabilitazione che lo porta ad ottenere il primo permesso premio Orazio è entrato in carcere quando aveva poco più di vent'. Daviveva in ... Auto contro una moto all’incrocio Grave un ragazzino di 15 anni Con un post sui social, i ragazzi e le ragazze di Casa Surace, annunciano una dolorosa notizia. È morta nonna Rosetta di Casa Surace, aveva 89 anni. Diventata una vera e propria star dei social, nonna ...Mouhssine Oussama, 16 anni, viveva in una frazione del comune di Montevarchi ... quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed ...