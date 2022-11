Prezzi biglietti per Blanco a San Siro nel 2023 e mappa settori

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilè l’anno del debutto dia Sane all’Olimpico di Roma. L’artista si esibirà in concerti negli stadi per la prima volta nella sua carriera e mette a segno un nuovo record: sarà l’artista più giovane ad esibirsi negli stadi, battendo il primato di Ultimo. Il 4 lugliosarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio Sandi Milano. Iper entrambi i concerti sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di venerdì 18 novembre su TicketOne e TicketMaster solo online e via call center. Isaranno in vendita anche nei punti vendita fisici da mercoledì 23 novembre alle ore 11.00. Ad annunciare i suoi primi appuntamenti negli stadi è stato lo stesso, anticipando ...

... il Concerto per Milano della Filarmonica Generazione Filarmonica: abbonamenti ascontati ... Isingoli per la Prova Aperta di John Williams saranno invece in vendita da 10 a 50 sul sito ...Preoccupa quindi aumento deidei, su questo punto abbiamo avuto decine di interventi. È stato più volte detto che con il nuovo stadio ipiù popolari e gli abbonamenti ...Pillon: "Capienza Rassicurazioni sul prezzo dei biglietti" Pillon ha spiegato di aver avuto rassicurazioni dai club in merito al prezzo dei biglietti, che non aumenterà con la capienza ridotta: "Con ...Storicamente Fiera del Radioamatore 2 raccoglie un pubblico che supera i 20.000 ingressi e già circa 10.000 visitatori hanno acquistato il biglietto in prevendita a prezzo scontato nel sito della ...