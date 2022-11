Libero Tv

... ha precisato. "Io confermo e continuo a pensare che il problemasia febbraio, marzo o aprile. Credo che il problema sia oggi, domattina: come insieme questo gruppo dirigente e questo ...... la situazione pareva essere quella più favorevole ad una nuova vittoria, nel post -, o quanto meno ad una possibile competizione aperta. Ma cosìsarà: dopo aver governato assieme, l'... Pd, Zingaretti: non discutere su norma ma in piazza contro destre Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un incontro organizzato a Bologna da due circoli del Pd. "Il Pd non deve solo pianificare la sua discussione, ma da ...(ANSA) - TRIESTE, 18 NOV - Luca Zingaretti torna a interpretare il controverso direttore di carcere Bruno Testori nella seconda stagione de "Il Re". Sono iniziate il 7 novembre e proseguiranno fino al ...