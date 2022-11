L' Europa non trova nessuno di meglio che Di Maio per trattare con il Golfo Persico

(Di venerdì 18 novembre 2022) Alla fine Luigi Diha abolito la povertà: la sua. Con la nomina ad inviato speciale Ue nel, non ildi Napoli), l’ex ministro degli Esteri porterà a casa un assegno mensile di 12 mila euro netti, con tassazione agevolata, oltre alla copertura di tutte le spese, staff compreso. Così il ragazzo di Pomigliano casca di nuovo in piedi. Dopo aver smesso il gilet giallo, derubricato ad errore di gioventù, e indossato frettolosamente la divisa istituzionale, adesso calza i panni del grande mediatore internazionale. In buona sostanza, si può dire che il Pd ha fatto da “navigator” a Di. Dopo aver stretto un patto elettorale di ferro con Giggino, lo ha proiettato alla Farnesina, dove il nostro ha saputo coltivare ottimi rapporti con l’Alto rappresentante degli esteri europei, lo ...

EuropaToday

Un modo per tenersi le mani libere e non sborsare soldi". Secondo Bencini "la proposta di Timmermans aveva lo scopo di rompere il fronte del G77, portando dalla parte dell'Europa almeno le nazioni più ..."La pressione migratoria è fortemente cresciuta in questi ultimi anni in Europa e le nostre regole non sono state costruite per questa situazione", dice ancora l'Eliseo. Dunque, nonostante una ...