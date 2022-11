Kostic è il fulcro di questa Juventus

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Filipha vinto il premio di calciatore del mese AIC di novembre, raccogliendo quindi lo scettro da Kim Min-Jae, che aveva vinto a ottobre. Filipè arrivato allail 12 agosto, accolto tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri. Cosa poteva dare all’attacco di Allegri, un attacco pieno zeppo di calciatori fenomenali, un esterno di trent’anni con una carriera quasi interamente spesa in Germania e non in squadre di primissimo piano? La risposta era una, ed era anche piuttosto semplice: i cross (per Vlahovic).è un esterno in un certo senso anacronistico, che eccelle in un fondamentale che il calcio moderno sta provando, se non proprio a cancellare, quanto meno a trasformare (i cross statisticamente utili, si è scoperto, sono quelli dalla trequarti messi tra difesa e portiere o ...