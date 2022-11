Garanzie a favore di piccole e medie imprese toscane | riattivate due misure

(Di venerdì 18 novembre 2022) Riattivata la Sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia per lee riaperto il bando del Fondo regionale per contributi per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia. Lo stabiliscono due delibere presentate dall’assessore all’economia Leonardo Marras e approvate dalla giunta nell’ultima seduta. La prima prevede una dotazione finanziaria di circa 10,2 milioni di euro, la seconda di circa mezzo milione di euro. Due, cofinanziate con il Por Fesr 2014-20, attraverso le quali la Toscana punta a facilitare l’accesso al credito per le PMI. “I due interventi fanno parte del pacchetto ‘Garanzia Toscana’ – spiega l’assessore Marras – e rientrano nel patto per lo sviluppo firmato nel 2019 tra Regione e parti sociali per favorire gli investimenti delle ...

Italia Oggi

