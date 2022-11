Ernia pubblica il disco Io non ho paura | feat con Mengoni | Rkomi | Gaia

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022)ilIo non ho, al suo interno tante collaborazioni tra cui quelle con MarcoOggi 18 novembre termina un’attesa durata due anni: quella per Io non ho, il nuovo album di, che segue dopo due anni il fortunatissimo Gemelli (4 dischi di platino per l’album e 10 certificazioni platino per i singoli tra cui 6 solo per Superclassico, il brano che più di tutti gli ha regalato grandi soddisfazioni, oltre a ulteriori 5 certificazioni oro ricevute). Il primo singolo estratto, disponibile in radio da venerdì 18 novembre, è Bella fregatura, una perfetta sintesi delle peculiarità delle sue liriche. Per, una delle voci più uniche e originali della Generazione 2016, ...