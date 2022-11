Casa Surace in lutto | è morta Nonna Rosetta

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) –per, è. A darne notizia è lo stesso gruppo di videomaker campani su Facebook. “Addio– scrivono in un post dedicato alla 89enne -. Ti chiamiamo, perché per tutti noi sei stata veramente una, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao,”. Un post accompagnato da un coro di ‘noo’ ed emoticon di cuori ...

