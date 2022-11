... questa canzonedi un amore fisico, autentico, rubato in un albergo a ore o in automobile ... Addio Lugano bella venne dapprima tramandata oralmente, per poi diventare nel, sull'aria di un ......, presenta un folto gruppo di personaggi e nel marasma della trama e dei grandi misteri che questa nuova storiaè molto facile perdere il filo, deconcentrarsi, e dimenticare chi è chi. ...1899 racconta una storia vera Questa è la domanda del pubblico di appassionati che giovedì 17 novembre ha iniziato la visione della prima stagione della nuova serie Netflix firmata dai creatori della ...Due anni dopo "Dark", ritorna la coppia formata da Baran bo Odar e Jantje Friese con una serie targata Netflix, disponibile dal 17 novembre, "1899". La serie racconta di una nave carica di migranti ...