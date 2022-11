Uomini e Donne | Matteo Ranieri commenta il percorso di Federica Aversano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 novembre 2022) A pochi giorni dalla messa in onda della puntata dinella qualeabbandonerà il trono, il tronista che corteggiava,, in un’intervista ha parlato proprio di lei. Hato il suonel programma e ha avuto per l’ex corteggiatrice parole molto dolci, nonostante in passato si fosse molto risentito con lei per averlo aspramente criticato dopo la fine del trono.news, Federicoil trono di“Non la sento/vedo dal giorno della mia scelta” ha risposto Federicoin merito a...