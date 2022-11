Vanity Fair Italia

Dai media sparisce il COVID,le ONG Ovviamente i media in questi giorni non hanno parlato ... Che non è più rappresentato tanto dai(semmai dagli "immigrati illegali": come il Governo ...... significa che la maggioranza dei migranti chein Italia è spinta da motivazioni ... 'Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e ie l'indifferenza per le cause che li muovono ... Rifugiati, arrivano in Italia i primi vincitori di borse di studio dei corridoi universitari Potranno frequentare un corso di laurea magistrale della durata di due anni, proseguire in maniera regolare e sicura gli studi e coltivare la speranza di un futuro migliore ..."Il governo ha bisogno del suo nemico per cementare il consenso. Come Oxfam, ci chiediamo se davvero l’Italia abbia bisogno di tutto questo..." ...