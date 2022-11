(Di giovedì 17 novembre 2022), dov'è il mio?, la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e, sbarca suina partire da17 novembre 2022 per tutti gli utenti., dov'è il mio?, la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e, sbarca suina partire da17 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Corre l'anno 1996 e la rivalità tra Coca Cola eè agguerrita. Nonostante i personaggi famosi siano onnipresenti nelle pubblicità di, Coca Cola mantiene la maggiore quota di mercato, perciò la marca in svantaggio decide di lanciare la più grossa iniziativa pubblicitaria di sempre: ...

Movieplayer

'è il mio jet , la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Corre l'anno ...A raccontarla adesso ci pensa anche una docuserie Netflix intitolata'è il mio jet e nella quale compaiono anche Cindy Crawford, Manny Pacquiao e Michael Avenatti. La storia risale al 1996,... Pepsi, dov'è il mio jet, su Netflix in streaming da oggi Pepsi, dov'è il mio jet, la docu serie sulla rivalità tra Coca Cola e Pepsi, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti.A raccontarla adesso ci pensa anche una docuserie Netflix intitolata Pepsi, dov’è il mio jet e nella quale compaiono anche Cindy Crawford, Manny Pacquiao e Michael Avenatti. La storia risale al 1996, ...