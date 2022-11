Opel Mokka-e | grande autonomia e libertà assoluta

(Di giovedì 17 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Il continuo sviluppo di-e ha prodotto un aumento significativo dell’, non solo nel ciclo ufficiale WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ma anche nella guida di tutti i giorni. Con una carica della batteria,-e, premiato con il famoso “Volante d’oro 2021?1, raggiunge ora i 338 km, guidando come prescritto nel ciclo WLTP. L’è aumentata grazie, per esempio, all’ottimizzazione dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione) e di trasmissione di-e. L’efficienza della pompa di calore, che riscalda e raffredda l’abitacolo e fa parte della dotazione di serie, adesso è superiore rispetto al passato. Le pompe di calore sono più efficienti dei ...

Prosegue lo sviluppo dell'Opel Mokka-e 100% elettrico da parte della casa automobilistica tedesca. Nelle scorse ore, Opel ha annunciato un aumento significativo dell'autonomia, non solo nel ciclo ...