Agenzia ANSA

C'era anche l'tra i partecipanti a Smart City Expo, congresso sul futuro delle città tenutosi negli ultimi tre giorni a Barcellona: nell'occasione, sono state presenti diverse aziende, start - up e ...con noi all'informazione. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www. https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti L'Italia partecipa a un congresso su 'smart city' in Spagna - Europa E' facile realizzare sulla carta simili progetti faraonici (sperperando ovviamente anche denaro pubblico) ma come si fa troppo spesso in Italia, si costruiscono ... realtà locali che non vedono l'ora ...C'era anche l'Italia tra i partecipanti a Smart City Expo, congresso sul futuro delle città tenutosi negli ultimi tre giorni a Barcellona: nell'occasione, sono state presenti diverse aziende, start-up ...