Golf | RSM Classic 2022 delle sorprese con Cole Hammer Francesco Molinari parte 29°

Tra gli altri nomi da tenere d'occhio ci sono quelli dell'inglese Justin Rose, apparentemente ritrovatosi nelle ultime settimane, dell'australiano Jason Day e dell'irlandese Seamus Power. Domani al ...Francesco Molinari sbarca in Georgia (USA) dove dal 17 al 20 novembre prenderà parte al 'TheClassic', ultimo torneo ufficiale dell'anno solare del PGA Tour. Sessantottesimo al World Wide Technology Championship at Mayakoba e quarantasettesimo allo Houston Open in Texas, il torinese cerca ...Jacksonville University graduate Russell Knox made three long putts on the back nine of the Sea Island Plantation Course to get into the mix in the RSM Classic.Here’s a look at Friday’s tee times. All times ET. RSM Classic: Watch PGA Tour Live on ESPN+ You can watch Golf Channel for free on fuboTV. All times Eastern.