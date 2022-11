FIFA | Infantino | “Un onore servire comunità calcistica altri quattro anni”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giguiderà il calcio mondiale per. Il presidente dellasarà confermato nel suo ruolo il prossimo 16 marzo in occasione del 73esimo Congresso a Kigali (Ruanda). Il numero uno del massimo organo internazionale ha commentato la notizia nel corso del suo intervento al Generation Amazing Youth Festival di Doha: “Ringrazio le oltre duecento associazioni membro dellae tutte e sei le confederazioni che mi hanno sostenuto, per me è unpoterlamondiale per i prossimi”. SportFace.

