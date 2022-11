Corea del Nord | lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone

LaNord ha lanciato oggi un missile balistico non meglio identificato verso il marGiappone. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, nel resoconto della Yonhap. L'...🔊 Ascolta l'articolo LaNord ha lanciato questa mattina un missile balistico a corto raggio nel Mare Orientale, la seconda volta in poco più di una settimana, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano. Lo ...Il CHMP ha raccomandato l’approvazione in UE di trastuzumab deruxtecan per i pazienti con carcinoma gastrico in stadio avanzato HER2+ e precedentemente trattati con un regime a base di trastuzumab. ..Kim lo ha fatto ancora, la Corea del Nord lancia un altro missile nel Mar del Giappone e le ritorsioni contro l'occidente sono diventate una costante ...