Bnl Bnp Paribas | intesa con Geo | iniziative a sostegno della filiera dell’energia e dell’ambiente

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bnl Bnpha avviato con il gruppo E. Geo Srl una collaborazione a vantaggio delle imprese nelladegli impianti geotermici per la climatizzazione in ambito civile, commerciale e industriale: “un accordo – si legge in una nota – disostenibile particolarmente significativo anche per gli impatti che questo può avere nel campo dell’efficientamento energetico esostenibilità ambientale”. Creata nel 2007, oggi controllata da Veos Spa, E. Geo opera nell’elettrificazione dei consumi termici attraverso la realizzazione di impianti geotermici a pompa di calore nel settore civile, terziario e industriale. Leader di settore, vanta oltre 350 impianti realizzati, circa 20 MW di potenza installata, 50 GWh/anno di energia prodotta e 12.000 tonnellate/anno di mancate emissioni di anidride carbonica, con ...

Rinnovabili

Paribas ha avviato con il Gruppo E. Geo una collaborazione a vantaggio delle imprese nella filiera degli impianti geotermici per la climatizzazione in ambito civile, commerciale e industriale. ......1 milioni di azioni della Salvatore Ferragamo, possedute direttamente, cui s'è aggiunta a marzo scorso una linea di credito di 3 milioni erogata daParibas. Punta sugli affitti Qualche ... BNL BNP Paribas, accordo con E.Geo per filiere energia e ambiente Davide Sanna (BNL BNP Paribas) è il Fleet Manager del mese, con una flotta green only, in sharing e che comprende la micromobilità.Bnl Bnp Paribas ha avviato con il Gruppo E.Geo una collaborazione a vantaggio delle imprese nella filiera degli impianti geotermici ...