Belve | tensione tra J - Ax e Francesca Fagnani Lei lo interrompe durante l' intervista | ' Mi annoia'

Clima teso in studio atra J - Ax e la padrona di casa Francesca Fagnani . Ad accendere i toni è stato il cantante ... ma su questo i due si sono trovati in. Leggi anche > Francesca ...La puntata di ieri sera di, è stata piuttosto scoppiettante. Le anticipazioni erano state date d a DavideMaggio.i t, il quale aveva svelato in largo anticipo ciò che poi si sarebbe visto in ...Francesca Fagnani a Belve intervista J-Ax, ne viene fuori un botta e risposta al veleno tra i due. Ecco cosa è accaduto. Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve, il programma noto di casa Rai ...Questa sera, mercoledì 16 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Belve, format Rai condotto da Francesca Fagnani. Comes sempre non mancano le anticipazioni di ciò che accadrà in studio. A ...