ilmessaggero.it

Tra il 2016 e il 2020 Grecia , Italia e Romania sono stati i paesi europei con più decessi riconducibili a infezioni daresistenti agli antibiotici . Questo è quanto riferiscono i dati del nuovo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( Ecdc ). Nell'arco di tempo preso ...Humanitas affila le armi contro il cancro al pancreas, il bigdell'oncologia che anche in ... Un altro obiettivo è combattere l'attacco dei super, causa di infezioni resistenti agli ... Batteri killer resistenti agli antibiotici, ecco quali sono i più letali: Italia seconda in Ue per morti Segue il più "conosciuto" Staphylococcus aureus resistente alla meticillina e in grado di causare infezioni della pelle, polmoniti, e altri problemi di salute inclusa la sindrome da shock tossico e ...Humanitas affila le armi contro il cancro al pancreas, il big killer dell'oncologia che anche in Italia fa ... Un altro obiettivo è combattere l'attacco dei super batteri, causa di infezioni ...