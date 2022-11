Al via negli USA la sperimentazione del dollaro digitale

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti, ha recentemente annunciato il lancio di un progetto pilota per verificare fattibilità e benefici del, una valuta da scambiare su una piattaforma comune, che affiancherebbe così la moneta fisica. Stando a quanto riportato dai media, parteciperanno allaanche alcuni colossi del settore bancario, tra cui Citigroup, HSBC, Wells Fargo e Mastercard. Il test, “The regulated liability network”, si protrarrà per 12 settimane e sarà gestito dal Centro innovazione della sede newyorkese della Fed. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiNews

Un prodotto sintetico e ingegnerizzato può salvare gli animali, l’ambiente e aiutare la salute In Italia si accende il dibattito ...“Siamo attivi da qualche giorno per la raccolta firme per dire No al “cibo” sintetico, occorre sensibilizzare la cittadinanza,...Coldiretti ...