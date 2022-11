Ultime Notizie – Schiaffi e calci a bambini di 4 anni | una suora in carcere

(Di mercoledì 16 novembre 2022)e tirate di capelli anche adi 4, ospiti di un istituto religioso ad Ischia. Unain, altre 3 colpite da divieto di dimora in Campania: le 4 religiose sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata. I carabinieri in particolare hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura locale. Il provvedimento nasce da indagini scattate a seguito di una segnalazione di maltrattamenti in danno di minori all’interno dell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza, che si trova a Casamicciola Terme, nel quale sono ospitati minori in attesa di affidamento, adozione o in affido ...

La Nato è in stato di allerta dopo la caduta di missili di fabbricazione russa in Polonia, vicino al confine ucraino, che hanno ucciso due persone. A Bali, dove è in corso il G20, convocata una ...Nuovi guai giudiziari per , al secolo Josè Alexander Vidal Silva , 50 anni, la brasiliana supertestimone al processo Marrazzo . Ieri mattina è stata fermata e arrestata dagli agenti del commissariato ...potrebbe riflettere proprio sul nome di Dimarco che l’Inter valuta una cifra non inferiore ai 35-40 milioni di euro, analizzando anche le ultime prestazione del giocatore ormai in pianta stabile nella ...Sono 110 ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, sono corsisti della WeDo Academy e studenti dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, hanno le idee chiare, hanno voglia di mettersi in gioco e s ...