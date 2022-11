(Di mercoledì 16 novembre 2022) LaMotor si appresta ad avviare unadella sua storia: la Casa coreana, come previsto dalla procedura concorsuale, ha rimborsato integralmente i suoi debiti e ha cosìil processo diavviato grazie al sostegno finanziario garantito da KG Group, il conglomerato industriale che ne ha acquisito il 59% circa del capitale dalla curatela fallimentare.. Laè dunque uscita dal tunnel dei problemi finanziari, imboccato nell'aprile del 2021 con l'accesso all'amministrazione straordinaria, in circa 18 mesi, in anticipo rispetto ai 20 mesi concessi da un tribunale di Seul. Ora, i vertici aziendali guidati dal presidente Kwak Jea-sun e dall'amministratore delegato Jeong Yong-won intendono accelerare la ...

Quattroruote

Come definito dal piano di finanziamento operativo, in ottobre KG Group ha ancheun ... La crescita futura disi baserà sull'evoluzione dell'azienda verso l'elettrificazione, ancora ...... importatore di diversi brand asiatici come Mitsubishi e. La Aiways U5 ha le carte in ... La velocità massima è di 170 km/h mentre lo scatto 0 - 100 km/h vienein 7.5 secondi. Il SUV ... SsangYong - Completato il risanamento, al via nuova fase di sviluppo Il costruttore coreano, rappresentato in Italia dal gruppo Koelliker, ha rimborsato i debiti e ora è pronto a lanciare nuovi modelli e servizi grazie al sostegno finanziario della KG ...SsangYong Motor torna, completato il risanamento aziendale. Annunciato il rimborso totale del debito previsto dalla procedura.