Santa Severa | al Castello la VI edizione di Castello Errante 

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Marinella – Fino al 18 novembre ildi, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, ospita la VIdelErrante, la Residenza Internazionale del cinema, format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo. Un punto di riferimento nel campo delle residenze artistiche nazionali e internazionali, che punta a coinvolgere e valorizzare i luoghi più suggestivi della regione Lazio, coinvolgendo e attirando i migliori giovani talenti che si stanno affacciando sul mondo delle produzioni audiovisive, promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori in cui opera. La troupe di ...

BaraondaNews

...dall'Azienda ospedaliero - universitaria di Ferrara e dall'Azienda IRCCS OspedalieraMaria ...degli eventi che accadono in questo periodo di attesa ai pazienti con stenosi valvolare aortica...dall'Azienda ospedaliero - universitaria di Ferrara e dall'Azienda IRCCS OspedalieraMaria ...degli eventi che accadono in questo periodo di attesa ai pazienti con stenosi valvolare aorticaFino al 18 novembre il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospita la VI edizione del Castello Errante, la Res ...NewTuscia – SANTA MARINELLA – Fino al 18 novembre il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospita la VI edizion ...