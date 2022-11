Salerno | omicidio - suicidio | 60enne uccide la moglie e poi impicca sulla A2 - Cronaca - quotidiano net

È accaduto a San Mango Piemonte all'alba, ha colpito la donna con un coltello da cucina poi si è tolto la vita sul cavalcavia. E' in corso il recupero del corpo, traffico ...Come noto la Procura diipotizza a carica di alcuni indagati l'ipotesi di reato die occultamento di cadavere. Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati. C'è attesa ...È accaduto a San Mango Piemonte all'alba, ha colpito la donna con un coltello da cucina poi si impaccato sul cavalcavia ...San Mango Piemonte, all’alba in casa l’uomo ha afferrato un coltello da cucina e colpito la donna che è deceduta in ospedale. Poi si è avviato verso l’’autostrada e si è suicidato ...