“Piantedosi ha detto il falso” Capomissione Msf ricostruisce l’ultimo soccorso in mare | “Comunicata ogni fase | tutto documentato”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Di fronte al Parlamentohail”. Non c’è incertezza nelle parole di Juan Matias Gil,SAR che ha seguito anche l’ultima missione didella nave Geo Barents di Medici Senza Fontiere, attraccata a Catania dopo aver572 persone nel Mediterraneo. Attività che secondo il governo di Giorgia Meloni non rispetta le regole. Anzi, condotta “in piena autonomia e in modo sistematico in aree SAR (search and rescue) libica e maltese, senza ricevere indicazioni dalle autorità statali responsabili delle predette aree, informate, al pari dell’Italia, solo a operazioni avvenute“, haoggi il ministro dell’Interno Matteonella sua informativa ai parlamentari sui flussi migratori e sui recenti interventi ...

- Nel ribadire che il governo ha trattato i migranti con dignità, il ministro dell'Interno hache bisogna coniugare umanità e fermezza: 'In Italia non si entra illegalmente, la selezione non possono farla i trafficanti'Ci sono 100mila migranti nel sistema di accoglienza e le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibilità e criticità, hanell'informativa al Senato. Nel 2022 si ...BRUXELLES - Sugli arrivi dei migranti in Italia "siamo pronti a dare sostegno e ad aiutare in questa situazione. E avrò anche l'opportunità di incontrare il nuovo ministro italiano domani ...“I concetti di ‘dignità umana‘ e ‘interesse nazionale‘ sulla bocca di Piantedosi suonano come due bestemmie. Gli atti del governo Meloni Salvini a Catania ...