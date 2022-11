Ida Platano lascia Uomini e Donne con Alessandro | ma fa una dedica a Riccardo?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In queste ore, Idasta generando molto clamore sui social. In una precedente registrazione di, la dama ha deciso di abbandonare il programma insieme adVicinanza. Fino a quando la puntata non verrò trasmessa, però, i due non possono raccontare come stiano andando le cose tra loro. Tuttavia, da poco la dama ha pubblicato un contenuto su Instagram che sembra essere unaal suo exGuarnieri. Sarà davvero così? L’inaspettato gesto di Idadopo l’addio aconIdaVicinanza hannoto insieme. I due sembrano pronti a ...

Nelle prossime puntate del dating show di Mediaset si parlerà però soprattutto della situazione di Riccardo Guarnieri in seguito all'addio (definitivo) di Alessandro Vicinanza e. Spoiler ...Gli viene ribadito che tanto lui pensa soltanto ad una persona (non si sa se il riferimento sia a). Scende successivamente una donna per lui. Lui la tiene e ci balla. Non si è parlato ...Ida Platano e Alessandro Vicinanza comunicano al pubblico la loro decisione Stando alle anticipazioni, inerenti alla puntata di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5, oggi pomeriggio, Ida ...Oggi, mercoledì 16 novembre 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi seguitissimo dal ...